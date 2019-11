Tumedad laigud vahtralehtedel – ohtlik seenhaigus või hea märk?

Tellijale

Sügisel postiti Facebooki gruppi „Aiaelu” sõnumeid, kus kurdeti, et kõik vahtralehed on täpilised. Selliseid lehti märgati üle Eesti, Aegviidust Abrukani ning arutati, mis seda põhjustada võib.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialisti Heino Õunapi sõnul on tegu vahtra-pigilaiguga. Seenhaigus ilmub tavaliselt sügisel enne lehtede mahavarisemist. „Kahju see vahtrale ei tekita. Puu on haigusega kohanenud, sest koos on eksisteeritud juba miljoneid aastaid,” ütles ta.

Mükoloogiaprofessor Urmas Kõljalg sõnas, et seenhaigus näitab õhu puhtust. Näiteks ei kannata seen vääveldioksiidi ning tööstuspiirkondades on laigulisi puulehti peaaegu võimatu leida. „Seenhaigus on õhusaaste vastand. Metsades on pigilaikusid ikka näha ja Tartuski siin-seal on,” lausus ta.