Advendiaeg nõuab pidulikku rooga: kuidas teha piparkoogi-parti? 

Tellijale

Miks pühadeootuses just parti proovida? «Pardikoibadega on keeruline alt minna. Eriti, kui need küpsevad ahjuvormis vedelikuga kaetult. Ja kuumust ei lasta liiga kõrgele tõusta,» põhjendab toidumessil Eesti Peakokkade Ühenduse korraldatud Aasta koka võistluse võitnud Priks. Pealegi on part ka meil talvel üldse ja pühadetoiduna üha rohkem laual, olles sealihale ja verivorstidele hea vaheldus.