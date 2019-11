PÖFF: suurejooneline finaal. Ära maga maga viimast võimalust!

Vanad hundid teavad hästi, et PÖFF algab alati pauguga, kuid lõpeb veel võimsama elamuste tulevärgiga. Just täna, viimasel festivalipäeval, näeb kõige erilisemaid filme ning homme, pühapäeval, toimuvad parimatest parimate – peavõidu saanud filmi ja publiku lemmikfilmi – kordusseansid. Terita pilk!

​Kuidas tulevikuinimesed mõtlevad?

Elisa Mishto film «Liikuda liikumatult» on põnev sissevaade ühe sugupõlve väärtushinnangutesse. Üks vaade on isekas: elu on kingitus ja mina ise olen tõeline kink maailmale. Mitte midagi ei ole vaja teha! Mõttetu on õppida, töötada või ka mingeid suhteid luua. Teine vaade on ootustele alluv, püüd käituda õigesti, leida kaaslane ja töö, toota järeltulijaid. Mis saab kahe vaate kokkupõrkes? Film on ideaalne meedium võimendamaks ja luubi alla võtmaks juba meie ümber eksisteerivat reaalsust. Ekstra tähelepanu väärib filmi muusika elektroonikasensatsioonilt Apparat.

«Kastanimetsade lood» FOTO: PÖff

Vapustav debüüt ajaloolises gammas

Kadunud aegade lummus, sõja ajal ellu jäämise väljakutsed ja isikliku elu võimaluste kasutamata jätmine. «Kastanimetsade lood» põimib kokku eri varjundiga traagikat. Gregor Božiči tundlik ja vapustav debüütfilmi on valminud Sloveenia-Itaalia ühistöös. Eriline on see film nii sisult kui ka vormilt. Näeme, kuidas ellujäämisloos kahaneb inimlikkus ja hoolimine jääb alla ihnsusele, kuid teiselt poolt on seal ka helgeid mälestusi ja fantaasiaid. Gammas ja kompas aimdub Pieter Bruegelile omast argisust ja kogu lugu on salvestatud 35 mm lindile. Hämmastav, et nii eriline film on mitme kriitiku radarist välja jäänud!

«Pajupuu» FOTO: PÖff

Kolm naist, kes unistavad emaks saamisest

«Pajupuu» on väga hingeminev, inimlik ning meisterlikult edasi antud lugu, mille tõestuseks režissöör Milcho Manchevski Kuldlõvi võit ja Oscari nominatsioon. Selle filmi pealkiri on ehk kõige tihedam suitsukate, vähetuntud sümbol, mille tagant pole sugugi kerge neid äärmiselt elulähedasi ja hingepugevaid lugusid otsida. Filmi kolme naist kannustab soov last saada ja üks neist lugudest kannab vaataja keskaega. Armastuse ja usalduse telg pole ajas muutunud, kui erinevad on aga moraalsed dilemmad! Miks on elu põhiolemus, elu edasikandmine niivõrd keeruline?

«Andrei Tarkovski. Film kui palve» FOTO: PÖff

Poja poeetiline film kinolegendist isast

Andrei A. Tarkovski on samanimelise legendaarse filmilooja poeg, kes filmi kaudu taaselustab isa elutee ja mõttemaailma. «Andrei Tarkovski. Film kui palve» on dokumentaalne eluloofilm talendist, keda kõik justkui teavad, kuid tegelikult pole see nii. Poeetiline lugu poeb inimlikult hinge ja aitab mõista keeruka karakteri tahke ja tegusid, mis seni saladuseks jäänud.

«Disko» FOTO: PÖff

Mis peitub õnnemaski varjus?