Ameeriklane omadega soos, vaatab metsa poole

Uhket soengut kannab lihaveis, kes teeb Alam-Pedja looduskaitsealal tähtsat tööd. Näksib luhaheinamaad kõrgest rohust puhtaks, hoiab ära selle kinnikasvamise. Ametlikult: loob tingimused, et maas pesitsevad linnud, näiteks rohunepp või rukkirääk, võiks kevadel luhaheinamaale pesa teha ja seal oma pojad rahus välja haududa.

Neid veiseid hakati Alam-Pedjal karjatama europrojekti raames ning aastatega on saanud poolesajast veisest 120. Talve elavad veised üle Alam-Pedja looduskaitseala servas asuvas talus, aga suvel kepsutavad taas luhaheinamaadel, kus keegi neid ei sega. Ehk vaid mõni üksik kanuusõitja, aga temalegi ei pühenda need veised rohkemat kui minuti uudishimulikku jõllitamist.

Robert Oetjen on mees, kelle peas küpses mõte: Alam-Pedja luhaheinamaade taastamisel tuleb traktorite asemel appi võtta neljajalgsed rohusööjad, sest traktori niidetu peab luhast välja vedama, kuhugi ladustama. Igavene jama. Kui aasta on vihmane, siis pole see lihtsalt võimalik. Kui veis rohu ära sööb, pole midagi vedada. Puhas võit.

Oetjen on ameeriklane. Või eestlane? 1992 tuli ta USAst Eestisse rahukorpuse vabatahtlikuna, elas peredes ja nägi, kuidas Eestis elatakse. Otsustas jääda.

«Siin olid kõigil oma aiad ja kartulipõllud. Ma ei osanud mõelda, et see on režiimi tõttu, mis ei suuda tagada, et kõigil oleks piisavalt toitu. Ma nägin, et see on terve mõistus, jumal tänatud!» räägib Oetjen.

Kohtume Alam-Pedjal, Palupõhjas. Veel on selle hilissügise erakordselt soojad ilmad. Robert Oetjen on süüdanud lõkke Palupõhja looduskooli õuele, tal on käepärast binokkel. Elu käib. FOTO: Sille Annuk

Sõstrakorjajad

Ta oli mõne nädala olnud Elvas peres, kes teda võõrustas, ning punased sõstrad olid valmis saanud. Terve pere, ameerika külaline kaasaarvatud, siirdus põõsarivvi, et marju korjata.

«Mulle tundus see tore ajaveetmine, suhtled, ajad juttu, marjad kukuvad ämbrisse. Kas on targem, kui me vahime koos ühte telesaadet, midagi ei tee ega suhtle?» küsib ta, lisades, et just sellised toimetused tekitavad temas tunde: me elame. See on nii elu kui elu. «Ei peaks jooksma suurte sammudega eemale, mõeldes, et see on minevik,» ütleb Oetjen.

Ta on siin ära õppinud veatu eesti keele. Tema elu on siin. Maja Elvas, eestlannast naine Tiina, kes töötab lasteaias. Kolm last.

Vanem poiss Jakob kokkab ja vestab puidust lusikaid. Katab vahel üritustel laudu, aga päris toitlustusse kokaks ei kipu. Tütar Stella lõpetas gümnaasiumi ja põrutas Austraaliasse, ostis endale auto ning sõitis sellega 800 kilomeetrit viljakasvatuspiirkonda. Tööd jagub jaanuarini.

Robert Oetjen: «Ratsionaalselt võttes – nirk on liiga väike karvane asi, süüa ei kõlba, tema nahast ei saa midagi.» FOTO: Sille Annuk

«Ta teab, et koju ta sealt ei saa, kellegi peale loota pole. Lõpueksamid läksid hästi, aga ta ei teadnud, kelleks ta tahab saada,» ütleb isa.

Noorim poeg Lennart käib seitsmendas klassis. «Poistel on kümme aastat vahet. Jakob käis päevadeks vanajõgede peal kalal, pildistas, nautis üksindust,» ütleb Oetjen. Uue aja lastel on teistmoodi elu.