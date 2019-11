USA president Donald Trump on korduvalt väitnud, et suur osa NATOsse kuuluvaid Euroopa riike püüab Ameerikat ära kasutada, sest ei maksa ühenduse eelarvesse kokkulepitud kaht protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust. Eesti täidab oma lubadust juba aastaid, kuid meie poliitikakujundajad teavad, et kui liitlus satub ohtu, võib väikeriik ikkagi kannatada. Tuleval kolmapäeval Londonis algav NATO riikide juhtide kohtumine tõotab tulla tormiline, eriti kui arvestada Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni ja Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğan viimase aja avaldusi. Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Sillaste-Elling jääb siiski rahulikuks: NATO sees tormi ei ole, allianss on tugev ja toimib edukalt.

Rahulikkus, vaoshoitus, empaatia – need sõnad sobivad kõige paremini iseloomustama Kyllike Sillaste-Ellingu suhtlusstiili nii kolleegide, ajakirjanike kui ka teiste riikide esindajatega. Võib öelda, et kõigi inimestega. Meie tutvus jääb 90ndate algusesse, kui Kyllike oli Toronto prantsuse lütseumi lõpetamise järel läinud õppima McGilli ülikooli Montrealis. Kodulinnas käies ütles ta alati tere ka oma vanemate elutuppa kogunenud seltskonnale, kus tema isa, arhitekt Henno Sillaste juhtimisel arutati Eesti asja. Kõik toonased iseseisvuse taastamisele pühendatud mõttevahetused – nagu ka muud kohtumised eestlastega – lõpetas Henno alati tema signatuuriks saanud hüüdega: «Elagu Eesti!»

Selles majas oli Eesti alati elanud – ja mitte väliseesti, vaid just see üks ja ainus, mida nende pere konservatiivsemate väliseestlaste teravale kriitikale vaatamata juba ka sügaval nõukogude ajal külastama hakkas. Nii et kui nüüd Eesti suursaadikuna NATOs töötav Kyllike Sillaste-Elling ütleb, et kasvas üles küll Kanadas, kuid tema kodumaa on alati olnud Eesti, ei ole selles mingit vastuolu.