Tellijale

«Fakt on püha, kommentaar vaba,» tavatses legendaarne Juhan Peegel meie ajakirjanduse kursusele ikka ja jälle korrata. Praegusel ajal tekitab paljudes hämmingut see, et need kommentaarid, mida meile kui valijatele või tarbijatele jagatakse, on nii vabad, nagu nad ei oleks kunagi faktiga üldse kokku puutunudki.