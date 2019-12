Mehed läksid naiste riidekapi kallale

Piirid on ületatud! Mehed võivad kanda litreid, õhulisi kudumeid ja kõike muud, mida peeti varem naiselikuks. Tjah... naistel on tõtt-öelda vabadus kiskuda kõike meeste riidekapist juba ammuilma. Nii et mitmeski vaates on tegu võrdsuse jaluleseadmisega moes.