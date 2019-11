Aleksei Lotman: keskkonnakaitse toetub töötajatele ja teadmistele

Tellijale

Selles numbris saab lugeda Kutsekoja OSKA projekti ülevaadet vee- ja jäätmekäitluse ning keskkonnakorralduse töötajatest ja nende ettevalmistamisest. Murettekitav on vaade vee- ja jäätmemajanduses töötavate inimeste kõrgele vanusele. Automatiseerimine ilmselt küll vähendab vajadust lihtsama tööjõu järele, kuid kas tehisintellekt hoomatavas tulevikus kõik vajalikud otsused saab tehtud, on kahtlane.

Veidi enam annab optimismiks põhjust avaliku sektori keskkonnatöötajate vanusepüramiid. See sisendab lootust, et vähemalt ühiskondlike otsuste jaoks keskkonnavallas meil inimesi leidub. Siiski ei asenda see mõistlikku töökorraldust keskkonda tugevalt mõjutavates majandussektorites endis. Keskkonnaga seotud spetsialistide arvelt tööjõukulude kärpimine on vastutustundetu.