Tellijale

Detsembrimässu algatasid Eesti oma kommunistid. Nende masendus Vabadussõja lõpptulemuse ja Tartu rahu üle oli tunduvalt sügavam kui Vene enamlaste tippjuhtkonna oma. Leninile ja Trotskile jäi ka ilma Baltimaadeta kätte üüratu impeerium, kuid Anvelt ja Kingissepp olid kaotanud kõik. Täpsemalt öeldes keeldusid nad tunnistamast, et on kaotanud, olles selles osas sama jonnakad kui praeguse Trumpi vaenajad. Ükskõik kui paljusõnaliselt kommunistide propagandatrükised ka ei kinnitanud, et Tartu rahu tähendas töörahva võitu, selle tagant kumas frustratsioon.