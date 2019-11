Jüri Järvis: seitse miljonit puud kasutule tühermaale

Tellijale

Ajakirjas Science hiljuti avaldatud artiklis soovitatakse lisaks muudele kliimamuutuste leevendamise meetmetele istutada massiliselt metsa selleks sobivatele tühermaadele. 11 258 maailma teadlast 153 riigist on andnud allkirja kliimateemalisele hoiatusele .

Eestis on turbatootmise kasutusest välja jäänud ja muul otstarbel kasutamata turbavälju 7000 hektarit. Suurel osal neist pole õnnestunud puudel looduslikult kasvama hakata, sageli on need väljad isegi rohttaimedeta, sest turbas peaaegu puuduvad mitmed taimetoitained, nt. fosfor ja kaalium.