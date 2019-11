Vadim Štepa: Talvesõda ja Berliini müür – juubilaride seosed

Tellijale

Tänavusse novembrisse langevad kahe suure ajaloolise sündmuse ümmargused aastapäevad. 9. novembril tähistas Euroopa Berliini müüri langemise 30. aastapäeva, homme, 30. novembril seisab aga ees märksa traagilisem aastapäev: 80 aastat Nõukogude agressiooni algusest Soomes, mida hakati nimetama Talvesõjaks.Esmapilgul tundub, et need kaks sündmust seisavad teineteisest päris kaugel ega ole kuidagi seotud. Aga kui ajalugu korralikult analüüsima asuda, selgub, et need on hämmastavalt lähedased sündmused. Mis lisaks võimaldavad meil uue pilguga vaadata tänapäeva poliitikat.

Paljud toonased Euroopa poliitikud leidsid miskipärast, et demokratiseerumisprotsessid on paratamatud ja tagasipööramatud. Seetõttu ei üritatudki toimuvat fikseerida uues rahvusvahelises lepingus. Tundub, et suurel määral just see panigi aluse sündmuste edasisele nukrale arengule, mis on viinud sisuliselt Berliini müüri taastumisele nüüdse Venemaa ja lääneriikide suhetes.