Rail Balticu karavan läheb kõige kiuste edasi

Mäletatavasti saatsid Rail Balticu ühisettevõtte RB Rail ASi 62 töötajat kolmapäeval avalikkusele pöördumise, kus muretsesid, et kehvad juhtimisotsused, huvide konfliktid ja õigeaegse rahastuse puudus on kiirraudtee valmimise löögi alla pannud. Lisaks nõudsid nad ühisfirma nõukogu esimehe Karolis Sankovski vallandamist, kuna viimane istub kahel toolil ega suuda juhte ettevõttes hoida – firma eesotsast on viimase 14 kuu jooksul lahkunud kuus juhti.

Poliitikud ja projekti eestvedajad, kelle pihta kriitika suunatud oli, jäid rahulikuks, valides konstruktiivse ja koostööle suunatud kaitsetaktika. Nii ütles majandusminister Taavi Aas, et murekiri on hea märk, kuna näitab, et ühisettevõtte töötajad on pühendunud ja võtavad kolme Balti riiki ühendava raudtee ehitamist väga tõsiselt.