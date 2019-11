Tellijale

5. novembril avastas valmistoitu valmistav Selveri tütarfirma Kulinaaria OÜ juhusliku kontrolli käigus Oskari Lihatööstuse ahjufilee singist listeeriabakteri. Nimelt teeb valmistoitude pakkuja iga päev laboratoorseid analüüse, mille käigus kontrollitakse mitmesugu­seid tootegruppe ja toorainet. Pärast listeeriabakteri leidmist saatis Kulinaaria OÜ singi liha­tööstusesse tagasi ja otsustas, et ei kasuta enam oma toodete valmistamisel Oskari Lihatööstuse kraami. «Tarnijate usaldusväärsuse kontrollimiseks teeme ka nende tootmistes või ladudes kohapealseid auditeerimisi,» kinnitas Kulinaaria OÜ. Rõhutada tuleb, et tegemist ei olnud jaekaubanduses müüdava tootega, vaid hulgitootega, mis on suunatud toidutööstusesse.