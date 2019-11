Vajadus reivida ja vaba olla

Tellijale

Bassiani on hea näide ja meeldetuletus, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav, vaid selle eest tuleb seista. Kuigi Thbilisi peopaiga olemasoluga on iga tantsumuusika austaja kursis olnud, sattus Bassiani eelmise aasta mais ülemaailmse tähelepanu keskmesse protestireivi tõttu. Gruusia parlamendihoone ette kogunenud rahvahulk kandis loosungit «We dance together. We fight together» («Me tantsime koos. Me võitleme koos»). Avaldati meelt sama päeva hommikul toimunud reidide vastu Bassianis ja ööklubis Café Gallery. Grusiinide aktsiooni toetasid seejuures tuntud DJd ja klubid üle maailma, k.a Eestis.