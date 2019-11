Hiilgevormis Venno lammutab tühjade tribüünide ees

Tellijale

Türgi tippvõrkpalliklubis Istanbuli Galatasarays võimsalt hooaega alustanud diagonaalründaja Oliver Venno rääkis Postimehele sealsest liigast ning selgitas, kuidas ja miks ta on nii vägevasse vormi tõusnud.Türgi võrkpalli meistrisarjas Efeler Ligis on peetud kaheksa mänguvooru. 29-aastase eestlase koduklubi on kaotanud vaid ühe mängu – 20. novembril jäädi võõrsil alla tabelis kolmandal kohal olevale Ziraat Bankasile 0:3. Galatasaray on liiga liider, teisel kohal paikneb igipõline linnarivaal Istanbuli Fenerbahce, kelle ainus kaotus pärinebki Venno koduklubilt.