Ratas Järviku ametis hoidmisest: täpselt ju ei teadnud, mis PRIAga on

Postimees kirjutas eile, et EKRE maaeluminister Mart Järvik survestas koos oma nõuniku Maido Pajoga PRIAt, et too käituks põllumeestega toetuste asjus leebemalt. Peaminister Jüri Ratas teadis sellest juba augustis, ent praeguseks ametist vabastatud maaeluministri tegevus võeti tõsisemalt luubi alla alles novembris. Eile õhtul antud intervjuus räägib peaminister, et infot jõulisemate sammude astumiseks oli liiga vähe.