Toomas Asser: rahvusülikool on midagi enamat kui ainult rahvusteadused

Jah, just eesti keeles ja eestlastele, aga mille nimel? Eks ikka emakeelse haritlaskonna ja kõrgkultuuri loomiseks, hoidmiseks ja edasi andmiseks. Aga nüüd, sada aastat hiljem? On see „rahvusülikool“ kui termin anakronism või koguni oksüümoron, nagu ikka ja jälle lugeda võib?