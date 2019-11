Aja auk. „Metal Box“ 40

Tellijale

Ka John Lydon tundis, et temaga oli Sex Pistolsis Johnny Rottenina kuidagi manipuleeritud. Millelegi sellisele osutab, küll Pilile omasel abstraktselt poeetilisel moel, ka ­­„Metal Boxi“​ avalugu „Albatross“. Selles laulab või skandeerib Lydon talle omasel põlgaval toonil muu hulgas lauseid nagu „getting rid of the albatross / still the spirit of 68“, viidates siis ilmselt Sex Pistolsi mänedzerile Malcolm Mc.Larenile, kelle inspireerijaks Sex Pistolsi puhul oli situatsionistide liikumine, mille romantilistel toimimisprintsiipidel oli oluline osa ka 1968. aasta Pariisi tudengimässus.