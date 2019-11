Joosep Värk: rahvas tahab keskmist sõrme

Tellijale

Istusime Riisaloga pikemalt, kui tegelikult loo jaoks tarvis oli, sest jutt oli huvitav. Ta mainis mitmel korral hierarhiate kadumist või lagunemist. Donald Trumpi kontekstis oli see loogiline, ent üleküllastunud uudisvoos supleva ajakirjanikuna ei saanud ma sellest jutust siiski lõpuni aru. Paratamatult on nii abstraktsete ideedega raske suhestuda, kui infovoog on sinu jaoks peaaegu käega katsutav nähtus.

Oli 2016. aasta kevad ning toonast artiklit on tagantjärele päris naljakas lugeda, sest see, mida ei usutud Eesti poliitikas juhtuvat, täpselt juhtuski. See on nagu konna keetmine: keevast veest hüppab välja, aga külma veega potis tulele pannes keeb ära. Selle konna tunne on täna.