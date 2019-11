Mu tuttav soovis hiljuti oma uude kööki kraanikaussi osta. Pärast põhjalikku surfamist santehnikat müüvatel kodulehtedel pidi ta tõdema, et ehkki kraanikausse on palju, ei leia ta endale sobivat, kuna pea kõigil on sügavuseks märgitud 40 cm! Ilmselgelt ebapraktiline, käed ulatuvad vaevu põhja. Minul jällegi läheb varsti vaja uut söögilauda. Külastan mööbliärisid ja vaatan, ennäe, Aatriumis on tore laud. Mis ta mõõdud siis ka on, kas mahub mulle koju? Laius 160, sügavus 90, kõrgus 75! Midagi on siin mäda: pikkusest on saanud laius, laiusest sügavus, ainult kõrgus paistab tähistavat seda, mida vanastigi.

Sõnaveebis on pikkuse, laiuse, kõrguse ja sügavuse kohta järgmised selgitused. Pikkus – (suurim) ulatus püst- või rõhtsuunas (ka mõõtmena); laius – (suurim) ulatus rõhtsuunas (mõõtmena pikkuse või kõrguse, sügavusega ristsuunas); kõrgus – pikkus alt üles, pikkus püstsuunas. Sügavuse peamine tähendus on ‘ulatus millegi pealispinnast allapoole (ka kuni põhjani) ning eraldi on välja toodud alltähendus ‘ulatus eesmisest pinnast või äärest taha- või sissepoole’. Näib, et just see sügavuse alltähendus on tegemas võidukäiku.

Minu tõlgendus toimuva muutuse kohta on see, et kui varem olid meil argimõõtmed seotud talupojatarkusega, mis lähtus vaadeldavast esemest endast (asja kõige pikem külg on pikkus, sellega risti olev suhteliselt lühem külg on laius; mõõde (maa)pinnast ülespoole on kõrgus ning (maa)pinnast allapoole on sügavus), siis nüüd oleme omandamas perspektiivi, mis ei hinda mõõtmeid mitte nende endi proportsioonide ja (maa)pinna suhtes, vaid vaadelduna „fassaadi“ poolt. Seda suure tõenäosusega põhjusel, et nii saab asju esitleda veebipoes, st läbi arvutiekraani. Sellega seoses on esmaseks mõõtmeks kujunenud laius, mis hõlmab arvutiekraani horisontaalset mõõdet; vertikaalset mõõdet, mingu see siis referentspinnast alla- või ülespoole, hõlmab kõrgus. Mõõde, mis suundub fassaadist (ja vaatlejast) eemale, justkui arvutiekraani sisse, on sügavus. Seda ka asjade puhul, millel traditsiooniliselt on olnud oma sügavusmõõde (nt kraanikausid või sahtlid). Veebipoodidele iseloomulik tähistus on jõudnud ka päris poodidesse, mis mingis mõttes on ju praktiline.