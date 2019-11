Tellijale

Jutt käib Coopi pangast, mis plaanib börsilt kaasata kümneid miljoneid eurosid ning mille märkimine eile pealelõunal lukku löödi. Panga poolt ja vastu on ridamisi argumente, mille on siinsamas veergudel esile toonud Postimehe parim börsiekspert Tõnis Oja.

Küsimus ongi, mis saab kaalukeeleks. Ühelt poolt on ju tegu väga kiiresti kasvava väikepangaga, mille selja taga seisab Eesti suurim ja vanim kaubanduskett, sada protsenti Eesti tarbijatele endile kuuluv Coop Eesti. Selle nime all tegutseb 19 iseseisvat piirkondlikku tarbijate ühistut kokku ligi 330 kaupluse, 5500 töötaja ja 75 000 klientomanikuga. Potentsiaal jõuda sümbioosis inimeste ja ärideni on Eesti mõistes üüratu. Pank kasutabki sisuliselt kõiki kauplusi piltlikult pangakontoritena.