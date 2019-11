Rallifänni kolumn: Ogier, järgmise aasta meister?

Andku kogu Eesti, kes Ott Tänakule tuliselt kaasa elab, mulle see provokatiivne pealkiri andeks. Aga mõte jääb samaks: autoralli maailmameistrivõistluste sõitjate tiitel pole tuleval hooajal ühe meeskonna ja kahe piloodi vaheline asi. Seda enam, et «too kolmas mees» on varemgi võlunud välja võite olukordades, kus temalt pole seda oodatud.