«Kas on veidi raske udmurdi keelest aru saada? Kas ei tundu Kivirähki moodi?» uurib minult Darali Leli, keerab pea tuvi moodi viltu ja jääb ootama. Raske on talle midagi mõistlikku vastata, sest ma pole kunagi varem kuulnud Andrus Kivirähki teksti udmurdi keeles.

Ilusa nimega Darali Leli (32) on üks kahest udmurdi noorest proosakirjanikust, kes veel oma emakeeles kirjutavad. Väikerahva kultuuriinimesena on tal vaja korraga tegeleda saja asjaga ning üks neist on udmurdikeelne teatristuudio Jumok (radikaalne nimi teatri jaoks, sest tähendab eesti keeles «häda»). Ühe päris etendusega on nad juba maha saanud ning järgmiseks võeti kohe ette sugulased eestlased. Nii saabki Kivirähki õrnunistavast «Helesinisest vagunist» nende käes jõuliselt sugestiivne udmurdikeelne «Tšagõr vagon».