Tellijale

Eelmisel reedel saatis maaeluministeeriumi endine kantsler Illar Lemetti peaminister Jüri Ratasele kirja, milles viitas, et mitmed ministeeriumis olnud probleemid ei ole avalikkuse ette tulnud. Peaminister Ratas tunnistas eile, et ei ole ise Lemettilt küsinud, mida too sellega silmas pidas.