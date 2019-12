SEB Grupi peastrateeg: me sõltume Ameerikast ja Saksamaast

Nii Eesti kui ka teiste Balti riikide ja Põhjamaade majandus sõltub eelkõige Ameerika Ühendriikidest ja Saksamaast. Kui USAs midagi juhtub, toimub see tavaliselt viivitusega ka mujal maailmas. Kui aga Saksamaal on probleemid, tekitab see probleeme ka selle majandusega tihedalt seotud Balti riikidele ja Põhjamaadele, selgitas SEB Grupi peastrateeg John Javeus usutluses Postimehele.

SEB Grupi peaökonomisti Johan Javeusi sõnul on majanduslanguse risk kasvanud, kuid see ei pruugi olla nii laastav kui viimane kriis. FOTO: Erik Tikan

Kui me viimati poolteist aastat tagasi majandusest rääkisime, olite tuleviku suhtes üsna optimistlik ja teil oli õigus. Mida te nüüd arvate? Mis on muutunud?

Alates eelmisest aastast on toimunud suur muutus. Muutunud on majandustsükkel, mis on pöördunud alla. Ökonomistid, nagu ma isegi, kipuvad keskenduma üsna paljuski Ameerika Ühendriikide majandusele, sest see, mis juhtub USAs, juhtub mõningase viivitusega ka mujal maailmas. USA-l on selles mõttes juhtiv positsioon.

Eelmise aasta suvel oli meil USA suhtes üsna optimistlik tunne. USA ostujuhtide indeks oli tipule väga lähedal (möödunud aasta augustis jõudis see 2014. aasta tipptaseme lähedale – T. O.), aga sellest ajast alates on indeks pidevalt langenud ja nüüd on see alla 50, mis viitab majanduslangusele. Kevadel pöördus ümber USA võlakirjade tulususe kõver, mis on ajalooliselt olnud ideaalne näitaja saabuva majanduslanguse kohta. (Võlakirjade tulususe ümberpöördumiseks nimetatakse olukorda, kui lähema tähtajaga võlakirjade intress on pikaajalistest kõrgem. Alates 1950. aastatest on sellele alati järgnenud majanduslangus – T. O.)

Avaldasime just SEB uue makromajanduse prognoosi, kus oleme endiselt üsna optimistlikud. Näeme küll ajutist langust, aga arvame, et 2020. aastal pöördub see taas tõusule. Aga kasv ei ole kindlasti fantastiline.