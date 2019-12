Jürgen Ligi: reportaaž poliitika vorsti-vabrikust

Tellijale

Mitte kõike poliitikas ei saa teha publiku ees, samuti nagu mitte kogu vorsti vorstivabrikus. Nii lihtsalt on tulemusele parem. Aga kui tehnoloogia on vale, koostisosad võltsid ja toode kahjulik, peab tarbija mõlemast rohkem teada saama. Konspekteerin seepärast erandina koosolekut, kus rahandusminister Martin Helme esitles riigikogu rahanduskomisjonile pensionireformilaadset toodet. Pidin ise lindistuse üle kuulama, et oma kõrvu uskuda. Ehk aitab üleskirjutus avardada vaadet sellele, kus tekib riigivalitsemises koostöö mittelaabumine ja mis on poliitiline omavoli.

Toote tehnoloogia kirjeldas­ Helme lõplikult ära juba mõne kuu eest, kui lubas ekspertidel küll rääkida, aga kinnitas, et otsused on langetatud. Nüüd räägivadki mõjuanalüüsid, sealhulgas seletuskirja oma, eelnõule endale ja ministrile vastu. Aga mees kinnitas komisjonis üle, et «ei võta absoluutselt tõsiselt kriitikat», et midagi peaks veel arutama.