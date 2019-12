Tellijale

Üsna raske on uskuda, et poeetiline linateos Sloveenia ja Itaalia piiril Slavia Venetas asunud kastanimetsade elanikest pärast Teist maailmasõda, on debüütfilm. Pisemadki detailid on hoolikalt läbi tunnetatud ja läbi komponeeritud, visuaalselt näeb iga 35 mm filmilindile salvestatud kaader välja kui maal.