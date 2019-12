Tänavuse PÖFF grand prix anti Jaapani filmile «Vastupidi» («Kontora»). Žürii põhjendas oma otsust nii: «See on võimas ja müstiline lugu, mis seob uut ja vana Jaapanit. Filmi tegelaste arvates peaks minevik olema ammu maha maetud ja unustatud, ent ometi kerkib see ikka ja jälle pinnale, et kummitama jääda. See on ka ühe tavalise Jaapani perekonna portree, mis näitab pinna all olevaid pingeid. Ootamatute ja häirivate kujundite poolest rikas film on hämmastavalt mitmekihiline – tõeline filmikunst.»