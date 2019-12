Birute Klaas-Lang: rahvusülikool uuendab keelepoliitikat

Tellijale

Läti ja Leedu tunduvad olevat kõrghariduse keelepoliitikas nagu Eesti viis-kuus aastat tagasi, kus eesmärk oli rahvusvahelistumine iga hinna eest ja võõrkeelsuse agressiivne sisseviimine õppekavadesse, auditooriumidesse ja ka ülikooli asjaajamisse. Nii Leedus kui Lätis kaalutakse näiteks ülikoolide juhtkonna keelenõuete kaotamist. Kavandatud muudatus Eesti oludesse projitseerituna võiks kaasa tuua selle, et järgmine Tartu Ülikooli rektor oleks eesti keele oskuseta välismaalane, kes tuleb ülikooli juhtima oma võõrleegionäridest meeskonnaga. Eelnõu autorite argument on, et niimoodi saab parandada juhtimiskvaliteeti.

Läti ühiskond on aga ärritatud haridusministeeriumi kava peale kehtestada nõue, et kõik doktoritööd peavad olema kirjutatud inglise keeles. Protestivad ja koguvad vastulauseid ühiskonna- ja kultuuritegelased. Pooldavad aga need, kelle silmis vähendab Läti kõrghariduse ja teaduse kvaliteeti, reitinguid ja atraktiivsust asjaolu, et Läti ülikoolides on ainult 30 protsenti doktoritöödest võõrkeelsed.