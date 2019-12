Martin Ehala: «Rohkem paralleelsust, palun!»

Tellijale

Värske analüüs keelekasutusest Põhjamaade ülikoolides hoiatab, et kiire rahvusvahelistumine on esile kutsunud ülikoolide teatava võõrandumise ühiskonnast: mida ingliskeelsemaks on ülikoolid muutunud ja mida enam on nende tegevus suunatud rahvusvahelisele areenile, seda raskem on keskmisel maksumaksjal mõista, miks neid peaks üleval pidama avalikust rahast. Analüüs hoiatab, et kui ülikoolid ei võta tõsiselt oma rolli kohaliku ühiskonna ees, võib see hakata pärssima avalikku rahastust tulevikus.