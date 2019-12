Tellijale

Mulle tundub, et võrreldes aastaga 2009, kui olin PÖFFi žüriis, on tase kõvasti tõusnud. Tol ajal prevaleerisid animeeritud lastefilmid, aga nüüd on filmitööstus – ja see kehtib kõigi kolme riigi kohta – silmnähtavalt küpsenud. Toodetakse erakordselt tugevaid filme ja seda väga mitmekesistes žanrites.