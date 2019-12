Viimsit kaunistab eriline jõulupuu

Tellijale

Viimsi jõulupuu seisab 6x5-meetrisel maalapil ja ulatub 11 meetri kõrgusele. Kuuse kere on konstrueeritud 53 IBC-konteineri raamist, kuuseoksad aga 1185 tühjast plastkanistrist. Uhke installatsiooni valmimisele said inimesedki kaasa aidata: tagastada aknapesuvedelike tühjad kanistrid Olerexi teenindusjaama, kust need kokku koguti ja kunstnik Teet Suurele edastati.