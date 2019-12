Tallinn üritab väsimatult rohepealinna tiitlit püüda

Tellijale

Linnavalitsusele meeldib rõhutada, et Euroopa Komisjoni veetav rohelise pealinna valimine on 2006. aastal Tallinnast võrsunud konkurss, mida vedas toonane linnapea Jüri Ratas. Ometigi pole Tallinn ise seda tiitlit kunagi pälvinud, kandideerides nüüd juba neljandat korda. Praegu on soolas Euroopa 2022. aasta rohepealinna trofee, millele kandideerimiseks tuli esitada taotlused oktoobris. Tallinn pani taas oma paberid teele – nagu kolmel korral varem.