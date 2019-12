Tellijale

Viikingitemaa esindajate edu taustal on ülimalt valus teadmine, et nende treeningukaaslane Kristjan Ilves paar nädalat tagasi hüppemäel tõsiselt kukkus ja peab võistluskarussellile naasmisega ootama vähemalt uue aastani. Ilves oli koos norralastega suvel eriti suurt rõhku pööranud just hüpetele ja need olidki Ruka paremate edu pant.