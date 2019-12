Kalev/Cramot ootab näljane Minski Tsmoki

Kalevlased peavad abitreener Indrek Reinboki sõnul olema aga väga ettevaatlikud. «Tsmoki on väga näljane. Ja nad näevad meis kindlasti vastast, kelle vastu on võimalik esimene võit kätte saada,» ütles Reinbok.

«Oleme mängijatele rõhutanud, et peame väga korralikult alustama, sest vastane läheb täispangale. Tsmoki mängib sümpaatset, küllalt soliidset ja samas agressiivset korvpalli. Pigem on üllatav, et nad pole veel suutnud võiduarvet avada, mängud on jäänud väikeste detailide taha.»