Eesti segapaari superesitus varjutas murekohad. Mis seisus on laskesuusakoondis?

Tellijale

«Paarissegateates olid väga rasked olud. Nii Regina kui ka Rene tegid superesituse. Selge see, et 1,5 km pikkusel ringil on täpsel ja kiirel laskmisel suurem osakaal kui teistel võistlustel. Nii head tulemust ei julgenuks loota, aga