Indrek Lepik: vasaktsentrismi kriis

Nädalavahetusel valisid sotsid aga oma juhtkonna taas ümber ja nagu Briti leiboristid juba aastate eest, otsustasid nad järsult vasakule keerata. Merkeli jaoks tähendab see, et suurele koalitsioonile lüüakse hingekella.

Sotside kriitika oma partneri suhtes on poliittehnoloogiliselt õigustatud. Tsentris on olnud suuremast vennast üha keerulisem eristuda, mistõttu on nende peamiseks rolliks jäänud valitsuse ebapopulaarseid otsuseid legitimeerida, ent võite kõrvalt pealt vaadata. Laiem küsimus on aga, miks üldse sellisesse olukorda satuti.