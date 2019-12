Indrek Tarand: Euroopa armee – kahjulik sõnakõlks?

Tellijale

Jätame kõrvale märkuse, et Sakkovi artikli lõpp tekitab segadust, mitte selgust: ta tsiteerib USA presidendi järjekordset säutsu Twitteris, kus ilmneb Donald Trumpi kaootiline maailmakäsitlus – kuid mida me sellega pihta peame hakkama? Kuidas seostub Euroopa armee Teise maailmasõjaga ning väidetava Prantsuse kooli saksakeelseks muutmisega okupeeritud Pariisis? Faktiliselt: tänapäeval ja seoses Euroopa Liiduga õpetatakse küll sakslastele prantsuse ja prantslastele saksa keelt juba koolides ning tudengivahetustes soositakse samuti teineteise tundmaõppimist.

Kokkuvõttes on autorid aga teinud igati informatiivse ja täiesti transatlantilisel tasemel raporti, mis näitab, et ka Eesti mõttekodadel on mõte ja midagi ei pea häbenema. Oma artiklis kirjutab aga Sakkov: «...ma pole sõnagagi puudutanud Euroopa armeed. Põhjusel, et seda pole olemas ega saa ka kunagi olema. Tegemist on tühja ja sisutu mõistega, kahjuliku sõnakõlksuga.» Raportist endast sellist kinnitust ei leia... Tõepoolest – Euroopa armeed praegu ei eksisteeri, kuid pelgalt sellest faktist ei saa tuletada kategooriliselt «ei saa ka kunagi olema».

Soovimata ajalehelugejaid koormata nn julgeolekukogukonna erialaterminoloogia ja lühenditeprügiga, viitan vaid ühele raportis mainitud autorile, kes kasutatud kirjanduse nimekirjas tähestikulistel põhjustel esimene: Applebaum, Anne, «Europe Needs to Start Planning for the Future with no U.S.» («Euroopa peab hakkama planeerima tulevikku ilma USAta»). Ning seda planeerimist ei tee edukaks Euroopa relvajõu kui mõiste ennetavalt mõttetuks kuulutamine, vaid vastupidi!