Urmo Kübar: annetajad tegutsevad. Riik, astu oma samm

Tänastel annetamistalgutel leiavad loodetavasti paljud tee heategevuse juurde, nii nagu «Teeme ära» talgud on meid juba üle kümne aasta õpetanud hindama kogukonnategevusi ja vabatahtlikku tööd. Ka riigil on aeg astuda uued sammud annetamise edendamiseks.

Mõne nädala eest said Eesti heategevusorganisatsioonid maksu- ja tolliametilt meeldiva kirja: uuest aastast on inimestel võimalik enam makstud tulumaks juba tuludeklaratsiooni täites suunata oma pangakonto asemel otse enda valitud heategevuseks.

See on tore väike samm, mille Vabaühenduste Liit viie aasta eest koos mitme muu heategevust soodustava ideega valitsusele ette pani. Ülemöödunud aasta lõpus lubas toonane valitsus selle ära teha, mõtte võttis üle ka praegune koalitsioon ning uuest aastast saabki see teoks. Küllap toob see meie heategevusse kümneid tuhandeid ja ehk isegi rohkem lisaeurosid.