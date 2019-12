Tellijale

Ilus tass, ilus muusika, ilus vaade, ilus diivan, ilus inimene... Pea kõike võib paigutada sellele riskantsele skaalale, kus ühes otsas ootab ilu ja teises koledus, ning too paigutus määrab äkitselt kõik. Mis ilus, see väärtuslik, kuid mis kole, see ei kõlba kuhugi. Tartu Uues Teatris küsitakse, miks me end kunagi piisavalt ilusaks ei pea, miks me ennast aina muudame.