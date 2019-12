Toomas Vaks: kas ja kes peaks kartma küberohtu?

Eestit peetakse endiselt tubliks väikeseks e-riigiks ja võrreldes paljude teiste riikidega on see ka tõsi. Igapäevastes toimetustes ja tegemistes on digitaalsete teenuste vältimine väga raskeks muutunud, «digitaalset kirjaoskust» on vaja nii suhtlemisel riigiasutustega kui ka eraettevõtetega. Enamik meist on aru saanud, et toimivate infosüsteemideta ei saa kütust osta, uudiseid lugeda või hullemal juhul apteegist vajalikke ravimeid.