Erkki Koort: e-resistentsus annab tunda ehk kui palju kulub e-riigi kaitsele

Meil on väga lahe riik. See pole mitte kusagil mujal maailmas kodanikule nii lähedal. Ma ei pea silmas süvariiki, mis mitmete arvates meile kõikjal põue püüab pugeda, vaid e-riiki. Tuludeklaratsiooni esitamine, palun. Autojuhilubade pikendamine, pole midagi lihtsamat. Uus ID-kaart, vajuta nuppu. Lapse sünd – kohe, kui nabanöör on läbi lõigatud. Tahate registreerida ehitist? Sellega peate küll homme uuesti proovima.