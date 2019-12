Nahk vajab kaitset talvise külma ja kuiva õhu eest

Tellijale

Ära mine märjalt õue

Siseruumides saab õhuniiskust suurendada õhuniisutajate abil – soovitatav on asetada magamistuppa või radiaatori kõrvale kauss veega selleks, et säilitada piisav niiskus hingamisteedes ja nahas. Teine variant on juua päevas mõne klaasi võrra rohkem vett, et vältida vedelikupuudust.