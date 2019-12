Tellijale

Coopi panga juhi Margus Rinki sõnul valmistas pettumuse, et kohapealsed pensionifondid enamasti märkimisel ei osalenud. Ta möönis, et pensionireformiga on palju arusaamatusi, mistõttu ei julge fondid suuri investeeringuid teha. Samas lisas ta, et pakkumine näitas jaeinvestorite suurt usaldust panga vastu. «Eriti rõõmustas, et 24 protsenti meie aktsiate märkijatest olid Coopi panga kliendid, kes märkisid kokku 42 protsenti emissiooni mahust,» ütles ta.