Nõmme Kalju uusi treenereid seob huvitav fakt

«Kalju-sugusel tippklubil on ainult maksimaalsed eesmärgid ja teeme kõik selleks, et fännid meie saavutuste üle rõõmu tunneksid. Ootan algavat hooaega suure huviga ja mul on puhas rõõm sellise suurepärase meeskonnaga tööle hakata,» kommenteeris Kristal uut väljakutset.

Nõmme Kalju president Kuna Tehva ütles hiljuti Postimehele, et esindusmeeskonna peatreeneri kohale on mitu kandidaati: üks Itaaliast, üks Valgevenest, üks Eestist ja ukrainlane Roman Kožuhhovski, kes tänavu asendas aprillis hundipassi saanud venelast Sergei Frantsevit.

Kaalukauss langes Kristali kasuks. «Marko on suurte kogemustega ja võitja mentaliteediga treener. Ta on kaval rebane ja tema silmadest on näha, et ta tahab midagi suurt korda saata,» kommenteeris Tehva.