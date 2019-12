Kuidas tundub, Mr Wednesday? Sõiduproov BMW M850i Gran Coupéga

Tellijale

Loomulikult läks löömaks. Üks võtmetegelane laseb end kutsuda nimega Mr Wednesday. Ma ei hakka lähemalt seletama. Kui te pole veel jõudnud lugeda või seriaali vaadata, siis oleks see spoilimine. Nii palju võin öelda, et Mr Wednesday on vanade jumalate poolel.

Mõnel tootjal jätkub veel tahtmist ja mässumeelsust teha sõiduk, mis meenutab meile, et autos võib istuda madalal. Et selle mootorivalem võib olla V8. Et see võib olla jõuline. Et auto ei pea olema vastus tehnilisele PR-ülesandele „kuidas me teeme kõik õnnelikuks ja nooreks ja maailm saab päästetud“.