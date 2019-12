Sven Sakkov: äreva aja tippkohtumine

Tellijale

Prantsusmaa president Emmanuel Macron soovib Londonis tõsist arutelu NATO olemuse ja tuleviku teemal. USA president Donald Trump soovib, kui vähegi saaks, NATO ajaloo prügikasti visata. Peoperemehe, Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni mõtted on 12. detsembri üldvalimistel, alliansi kohtumine Londonis on eelkäijalt päranduseks saadud kohustus. Brexit pidi ju kõikide pühakute ööks valmis saama ning NATO juhtide kohtumise võõrustamine oli just see sobilik viis demonstreerimaks Suurbritannia jätkuvat kaalu sõjalise jõuna.