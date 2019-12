Hedvig Hansoni hetked Kurt Ellinguga

Tellijale

Olen olnud Ameerika džässlaulja Kurt Ellingu austaja tema esimesest albumist peale, 1995. aastast. Ta ei olnud siis veel võitnud Grammysid ega hääletatud kuulajate poolt korduvalt maailma parimaks meesdžässlauljaks. Kuigi ma tean, et paljudele on need võidud olulised, justkui laulja taseme tõestus ­­­– mida rohkem välist tunnustust, seda kõrgemad aktsiad! –, ei tahaks ma seda lugu kirjutades kasutada guugeldatud infot tema saavutuste kohta. Siin on minu isiklik lugu, minu hetked Kurt Ellinguga.