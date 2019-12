Maksuamet kummutas rahandusministri maksuväite

Tellijale

«Ma ehitasin maal maja ja siis kutsusin sinna appi endale aeg-ajalt ühte töömeest nimega Urmas. Urmas oli selline mees, kes minu meelest ei ole päevagi töötanud niimoodi, et tal oleks maksud makstud, ja keda absoluutselt ei huvita, mis ta pensionist saab,» rääkis rahandusminister Martin Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) esmaspäeval II pensionisamba muutmise esimesel lugemisel riigikogus. Hiljem lisas Helme, et ta ei tea, kas tema töömees Urmas on maksud maksnud või ei, sest see on juba töömehe kohus. «Mina oma töömehelt ei küsi, kas ta tuludeklarit täidab või mitte. See on ikka tema ülesanne oma tulu deklareerida,» lisas ta, vastates Heiki Kranichi (Reformierakond) küsimusele.