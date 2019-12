Postimees Londonis: NATO kohtumine keskendus Türgile ja raha teemale

Tellijale

«Esiteks, meil on juba kaitseplaanid,» pareeris Karoblis küsimust alliansi Balti kaitseplaanide värskendamist blokeeriva Türgi kohta. «NATO koosneb 29 riigist. Loomulikult seisukohad aeg-ajalt erinevad.»

Luik toetas teda: «On tähtis, et Balti riikidel on kaitseplaanid olemas. Sellised, mis on seotud artikliga viis.»